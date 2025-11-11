民调：八成受访者认为国家发展方向正确 居民信心持续上升

据哈萨克斯坦战略研究所发布的消息，社会人口统计学分析表明，最强的社会乐观情绪依然集中在青年群体中。在18至29岁的受访者中，85.5%的人表示支持国家正在推进的各项改革。

乡村居民对国家发展方向的信心更为突出——其中84.3%认为国家正在朝着正确的方向发展，而在城市居民中，这一比例为79.1%。

从性别维度看，社会乐观情绪水平差异不大：80.5%的男性和81.7%的女性对国家的发展方向给予积极评价。

Фото: ҚСЗИ

战略研究所指出，衡量公民对政治路线满意度的重要指标之一是他们对国家稳定状况的评价。稳定被视为社会经济发展和个人福祉的基础条件，因此问卷中特别设计了相关独立问题。

调查结果显示，绝大多数哈萨克斯坦民众认为国内局势稳定。74.6%的受访者表示哈萨克斯坦保持着稳定局面。其中，青年群体的比例最高，达到80.6%。从性别来看，76.1%的男性和73.5%的女性认为国内形势稳定。

农村居民中持积极看法的比例为76.7%，城市居民为73.3%。这表明城乡社会情绪总体保持积极向上的趋势。

据此前报道，民调结果显示，民众对国家元首的信任度达86%。该指标在过去几年中持续稳定，表明社会对国家现代化与改革方向的支持具有长期性和一致性。

【编译：阿遥】