统计：哈萨克斯坦民众医疗支出显著上升

分析报告指出，截至今年第一季度末，哈萨克斯坦居民人均医疗服务支出（经通胀调整后）同比增长28.3%，由3600坚戈升至4600坚戈，创下近两年来最高纪录。其中，实际增长率为14.9%。

值得注意的是，统计数据仅涵盖医疗服务和医疗用品方面的支出。

在各类支出中，牙科治疗占据最大比例，人均达2400坚戈。该项支出经通胀调整后增长26%，实际增幅为11.8%。

虽然2400坚戈的人均牙科支出看似不多，但应指出，哈萨克斯坦约2000万人口中，并非每个人都在今年前3个月接受了牙科治疗。

这是因为在计算人均支出时，分母为全国总人口，而实际支出数据则来源于为统计目的抽样的1.2万个家庭。

分析还指出，增长幅度最快的项目是住院相关费用，包括日间住院与疗养院治疗等。这类支出的实际增长率达到39.8%，通胀调整后增长高达54.1%。医生服务与初诊费用则相对平稳，通胀因素下增长5.7%，实际增长率为5.1%，人均支出为559坚戈。

另据报告，今年第一季度，哈萨克斯坦居民人均收入（经通胀调整后）达35.04万坚戈，同比增长10.1%，剔除通胀影响后，实际增长率仅为0.7%。

6月19日，国家统计局发布了基于对全国1.2万户家庭抽样调查所得的居民生活水平数据，其中包括2024年第一季度的食品消费指标。

【编译：阿遥】