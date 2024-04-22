民族团结的象征：“心连心”项目再次向北哈州灾区送去援助

据组织者介绍，这批物资主要包括生活必需品。

来自首都各个民族文化中心的代表和青年志愿者参与了这次募捐活动。

Фото: акимат Астаны

-哈萨克斯坦多地发生洪灾，志愿者们在危难时刻没有袖手旁观。许多同胞都在帮助受灾群众。哈萨克斯坦民族和睦大会始终伸出援手。-哈萨克斯坦民族和睦大会成员、全国乌兹别克协会副主席哈桑·沙里波夫表示。

“心连心”慈善项目得到了全体哈萨克斯坦人的支持，成为民族团结的象征。来自全国各地1.1万多名民族团结大会志愿者参与了该项目。

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值得注意的是，此前，哈萨克斯坦民族和睦大会“心连心”慈善项目已向阿克莫拉、卡拉干达和北哈萨克斯坦等受灾地区送去了人道主义援助物资。

此外，阿斯塔纳已向受洪灾地区发送了超过1000吨人道主义援助物资，其中包括衣物、食品、卫生用品等。

阿斯塔纳市目前设有9个援助物资接收点，约30个志愿者组织参与其中。每天有超过200名志愿者负责整理市民捐赠的生活必需品。

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【编译：阿遥】