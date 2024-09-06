游牧民族运动会：阿斯塔纳设5个民俗村展现哈萨克传统魅力

在这些民俗村内，将举办丰富多彩的文化和体育活动，旨在展示哈萨克斯坦的民族文化和传统。首都各文艺团体和知名艺术家将带来精彩的文艺演出，每天晚间6点至8点，民俗村内将上演一场场视听盛宴，为游客呈现独特的文化体验。

其中，最受瞩目的是位于哈扎纳特赛马场附近的“游牧世界”民俗村。这个占地10公顷的民俗村将于9月7日上午11点正式开放。村内设有多个区域，包括中央广场、儿童民族游戏区、民俗音乐表演区、露天游牧文明博物馆、体育竞技场、特色美食区、主舞台、各地区民俗展示区、手工艺品集市和东市等。

“游牧世界”民俗村不仅提供文化展示和娱乐活动，还为游客们提供了一个探索和体验游牧民族生活的机会。超过200名手工艺人将在手工艺品集市上展示并出售他们的作品，游客们可选购具有当地特色的手工艺品和纪念品。此外，民俗村还设有专门的儿童游乐区，孩子们可以在玩乐中学习传统文化。游客还可以品尝到地道的哈萨克美食，感受正宗的哈萨克待客之道。

第五届世界游牧民族运动会将于9月8日至13日在阿斯塔纳举行，届时将有来自全球89个国家的2500多名运动员参加各种传统游牧民族体育项目。

【编译：阿遥】