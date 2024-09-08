世界游牧民族运动会盛大开幕，托卡耶夫总统致辞展望国际团结

（哈萨克国际通讯社讯）9月8日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特··托卡耶夫出席了在阿斯塔纳竞技场举行的第五届世界游牧民族运动会开幕式。

出席此次盛会的贵宾还包括乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨迪尔·扎帕罗夫、土库曼斯坦人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首脑鲁斯塔姆·明尼哈诺夫、萨哈共和国首脑艾森·尼古拉耶夫、蒙古前总统南巴伦·恩赫巴亚尔，以及世界民族体育联合会主席比拉尔·埃尔多安。

Фото: 总统府

此外，联合国教科文组织、亚信会议、联合国世界旅游组织、突厥国家组织、突厥文化国际组织、突厥投资基金、突厥国家议会大会、伊斯兰体育联合会、伊斯兰粮食安全组织等国际机构的负责人，以及欧盟中亚特别代表和其他官员也到场出席。

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开幕式上，代表哈萨克斯坦不同民族的儿童手举国旗入场，并齐唱国歌。

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随后，举行了传统的参赛国代表团入场仪式。今年的世界游牧民族运动会吸引了来自亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲以及澳大利亚的运动员参加。

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托卡耶夫总统在致辞中对前来哈萨克斯坦参加这一国际赛事的各国领导人、高级来宾和运动员表示感谢。

他强调，游牧文明在世界历史上留下了深刻的印记。

-自古以来，伟大的草原游牧民族就生息繁衍于欧亚大陆。他们拥有当时最先进的技术，为全球进步做出了巨大贡献。五千年前，草原居民驯化了马，形成了席卷世界的骑士文化。草原上的工匠制作出了精美的武器和珠宝，萨迦世代的“金人”就是最好的证明。哈萨克斯坦这片土地孕育了如法拉比和霍贾·艾哈迈德·亚萨维这样的杰出人物，他们为科学和人文思想的发展做出了重大贡献。我们的祖先建立了强大的国家，在广袤的草原上修建了规模宏大、美轮美奂的中世纪城市，如讹答剌、突厥斯坦、怛罗斯、萨莱楚克。作为连接东西方的桥梁，游牧民族促进了不同文化的交流。在这片广阔的土地上，匈奴帝国和突厥汗国相继兴盛，金帐汗国和哈萨克汗国延续了她们的辉煌。-托卡耶夫在开幕式上说道。

托卡耶夫指出，世界游牧民族运动会是一个独特的项目，其灵感来源于保护无价遗产并将其传承给年轻一代这一崇高目标。

-我们非常感谢我们的吉尔吉斯兄弟，是他们在10年前首次组织了这些比赛。这些比赛是世界上规模最大的民族体育赛事，可以称作游牧民族的“奥运会”。这些比赛在全球范围内弘扬了游牧文明。体育是相互尊重和团结的象征，其主要任务是加强各国人民之间的友谊。众所周知，哈萨克斯坦是一个和平与和谐的国度。不同民族在我国和睦相处，相互理解。我们与远近国家建立了牢固的联系，并希望其他国家也能与我们保持良好关系。我相信，游牧民族运动会将有助于加强国际团结。-托卡耶夫强调道。

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开幕式上，观众还欣赏了一场戏剧表演，展示了游牧文明丰富的文化与历史、传统与习俗，以及对我们共同家园——地球的保护。

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第五届世界游牧民族运动会组委会主席罗曼·斯卡利亚尔和世界民族运动联合会主席比拉尔·埃尔多安也发表了讲话。

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【编译：阿遥】