世界游牧民族运动会：参赛动物的特殊运输安排

然而，在机场连携带乐器如冬不拉都会遇到安检难题的情况下，国外运动员如何运输他们的参赛动物呢？对此，运动会的组织者给出了详细的解答。

世界游牧民族运动会筹备和执行部门负责人穆拉特别克·克普沙克巴耶夫表示，哈萨克斯坦作为东道主，将为来自其他国家的运动员提供参赛所需的马匹。他特别指出，只有来自邻国俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦的运动员会自带马匹，其他国家的运动员将使用由哈萨克斯坦提供的优秀马匹。

克普沙克巴耶夫强调，虽然外国运动员没有携带自己的马匹，但他们不会因此失去竞争优势。哈萨克斯坦将为他们提供最优质的马匹。正如俗话所说，真正的勇士不在乎用哪只手作战，因为像“马背角力”这样的项目中，运动员的个人能力比马匹的作用更为重要。

对于动物运输问题，他表示，航空公司提供了详细的运输规定。根据SCAT航空公司的规定，动物和鸟类只有在获得航空公司批准以及必要的国际运输许可后才能运输。例如，运输鸟类时，笼子必须用不透光的材料覆盖。预订运输时，乘客需提供所运输的动物或鸟类的种类、数量和重量。动物只能作为托运行李被安置在飞机的独立货舱内运输。动物的重量不计入免费行李限额，并且运输费用将根据动物和笼子的总重量按特殊货运费率收取。

然而，大型家畜、野生动物、蹄类动物、蜜蜂和鱼苗等不接受作为货物运输。此外，值得一提的是，在哈萨克斯坦境内运输动物的费用根据重量不同，通常在5 000至25 000坚戈之间。

【编译：达娜】