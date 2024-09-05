游牧民族运动会预计将吸引超十万游客访问哈萨克斯坦

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦已准备好迎接超过 10 万名外国游客参加定于 9 月 8 日至 13 日举行的第五届世界游牧民族运动会。

旅游业 IT 解决方案国际领先提供商Amadeus日前分析了全球航空旅行数据。分析结果显示，将在哈萨克斯坦举办的第五届世界游牧运动会，对哈国在国际上的旅游吸引力带来了显著的提升。

Amadeus的数据显示，从 2023 年 10 月到 2024 年 9 月，对飞往哈萨克斯坦的航班（包括国内航班）搜索量与去年同期相比增长了 13.4%。 2024 年 7 月，即世界游牧民族运动会开始前两个月，需求出现了特别显着的增长，当时搜索查询量比同年 6 月增加了 24.5%。

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分析还显示，来自印度、德国、美国、土耳其和韩国的旅客对游牧运动会期间访问哈萨克斯坦表现出最大的兴趣。在上述国家当中，于2024年9月8日至13日期间前往哈萨克斯坦的机票搜索请求数量较去年同期增长了数倍。

此外，马来西亚、加拿大和日本的游客也表现出了在游牧运动会期间，访问哈萨克斯坦的高度兴趣。

Amadeus的数据显示，在马来西亚，对哈萨克斯坦机票的搜索量从去年的第 30 位上升至今年的第 9 位，加拿大从第 18 位上升至第 11 位，日本从第 20 位上升至第 13 位。

Amadeus还分析了各国游客查询飞往阿斯塔纳的航班的搜索量。结果显示，今年，德国在前往阿斯塔纳（NQZ 机场）机票的搜索查询数量方面名列前茅，土耳其、美国、印度和英国依次位列第二至第五位。

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Amadeus中亚和高加索地区总经理塔季扬娜·阿库洛娃表示，世界游牧民族运动会是哈萨克斯坦和中亚地区的一项重要活动，有助于发展入境旅游业和该地区的文化潜力。

她表示，通过分析国际数据可以帮助旅行和运输公司以及酒店和其他利益相关者更有效地规划他们的产品。

第五届世界游牧运动会将于2024年9月8日至13日在阿斯塔纳举行。而第六届世界游牧运动会将于2026年在乌兹别克斯坦举行。

值得一提的是，国家和马术运动中心新闻处 9 月 3 日表示，已有来自 89 个国家超过 2800 多名运动员确认参赛。

与此同时，国际媒体也表现出了浓厚的兴趣。大赛组织方表示，欧洲新闻台、BBC 和 CNN 等知名媒体，均会排除记者，对此次体育盛会进行报道。

这无疑将有助于向世界展示哈萨克斯坦的文化和体育财富。

【编译：木合塔尔·木拉提】