第五届世界游牧民族运动会今晚在阿斯塔纳精彩开幕

盛大的仪式将在阿斯塔纳竞技场隆重举行

本届运动会将于9月8日至13日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，吸引了来自全球89个国家的代表队，预计将有2500多名运动员参赛。作为一项汇聚全球游牧文化和传统体育的盛事，本届运动会备受期待。

据哈萨克斯坦文化和信息部的消息，开幕式上将有约3000名艺术家参与演出，规模宏大。开幕式前的热身活动将从16:00开始，由哈萨克斯坦流行音乐明星们带来一场精彩的演唱会。开幕式将于19:00正式开始，预计时长为两小时，届时观众将欣赏到一场结合现代舞台技术和多媒体手段的音乐表演。

各国体育代表团的入场仪式是开幕式的重头戏之一，充分展示了全球游牧民族的多样文化。作为压轴环节，哈萨克斯坦著名人民艺术家迪玛希·库达依别尔艮将献上一首赞颂友谊与团结的歌曲，为开幕式画上完美的句号。

本届世界游牧民族运动会将在阿斯塔纳的6个主要场馆举行，包括阿斯塔纳竞技场、哈扎纳特赛马场、吾什肯皮洛夫武馆、阿劳冰宫、哈萨克斯坦田径运动中心和杜曼综合体。运动会将设立21个比赛项目，涵盖赛马、民族摔跤、传统智力游戏、格斗运动、传统弓箭射击、传统猎鹰、马山运动以及其他民间传统体育项目，展示丰富的游牧文化和竞技精神。

【编译：阿遥】