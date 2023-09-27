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    18:49, 27 9月 2023 | GMT +6

    布鲁塞尔民众赞赏哈萨克斯坦影片《Dos-Mukasan》

    “Дос-Муқасан” фильми
    Фото: Қозоғистоннинг Бельгиядаги элчихона

    哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦驻比利时大使馆的组织下，国产电影《Dos-Mukasan》26日在布鲁塞尔“ Cinema Palace ”电影院放映。

    生活在比利时的哈萨克社区代表和布鲁塞尔民众观赏了电影。

    布鲁塞尔居民费里塞尔·利维表示对电影留下了深刻的影响，并进一步了解了哈萨克斯坦文化和艺术。

    哈萨克斯坦驻比利时大使玛尔胡兰·拜穆汗表示，《Dos-Mukasan》电影在欧洲首都播映是一件美好的文化活动。

    -今天，我们为欧洲和比利时观众播映了有关传奇乐队Dos-Mukasan的传记电影。我国几代人都喜爱该乐队的作品。影片受到了布鲁塞尔民众的高度赞赏。或许，哈萨克斯坦影片可能与欧洲电影有所不同，但是观众的反应展现出了他们对影片的满意。我认为，我们将继续延续这一良好的传统。-哈萨克斯坦大使说。

    值得一提的是，哈萨克斯坦电影《Dos-Mukasan》在文化和体育部与国家电影支持中心的支持下，由“ Aray Media Group ”电影制片公司拍摄，于2022年上映。

    据悉，《Dos-Mukasan》是一部传记影片，主要讲述哈萨克斯坦著名乐队Dos-Mukasan的传奇经历。

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 外交
    小 穆
    编译
    小 穆
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