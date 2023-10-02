哈萨克斯坦非酒精饮料产量增幅明显

今年1-8月，矿泉水和碳酸无糖无味饮料产量达4.934亿升，同比增长7.2%。其他软饮料的产量也达到17亿升，同比增长7.5%。

8月份，非酒精饮料的价格上涨1%，而矿泉水和饮用水价格则上涨1.4%。值得注意的是，今年的非酒精饮料价格在3月份出现了显著上涨，上涨了3.3%，而矿泉水和饮用水的价格则在6月份上涨了2.4%。

与去年同期相比，截至今年8月底，非酒精饮料的价格上涨了22.7%。国内碳酸饮料的平均涨价幅度为21.9%。其中，阿克莫拉州（33.1%）、克孜勒奥尔达州（29.6%）和阿克托别州（27.7%）的价格涨幅最大。

国内市场非碳酸饮料的价格上涨了26.6%。在哈萨克斯坦的各州中，价格上涨最为明显的是西哈州（70.6%）、阿克莫拉州（48%）和阿特劳州（47.4%）。

而矿泉水和饮用水的价格上涨了21.1%，其中饮用水的价格上涨20.5%，矿泉水的价格上涨21.5%。从全国范围来看，饮用水价格上涨最为显著的是阿克莫拉州（35.4%）、阿克托别州（33.4%）以及阿斯塔纳市（26.7%）。而矿泉水价格上涨最为明显的是西哈州（49.7%）、巴甫洛达尔州（42.9%）和克孜勒奥尔达州（28.7%）。

【编译：阿遥】