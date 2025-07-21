哈萨克斯坦明星坦言整形经历：谁公开承认做过哪些手术

博主、歌手和影视明星们开始坦诚承认借助整形手术改善外貌或身体缺陷。有人为追求美观选择整形，有人因健康需要不得不为之。

本文盘点了一些公开承认整形经历的哈萨克斯坦明星及其手术类型。

1. 隆胸手术（Mammoplasty）

- 丹妮拉·萨德科娃（@dequine）

年轻歌手丹妮拉公开表示做过隆胸手术，并强调不想对粉丝和读者隐瞒。她透露，以前对自己的外貌和身材颇为满意，但看到手术效果的视频后，决定进行隆胸。她写道：“我曾喜欢自己小巧的胸部，从未为此困扰。但了解手术的疼痛后，我可能会犹豫。手术过程非常痛苦，建议大家深思熟虑后再决定。”她强调珍视与粉丝的坦诚关系，因此选择公开分享整形经历。

- 贾尼娅·朱林斯卡娅（@djurinskaya）

演员兼博主贾尼娅今年4月赴比什凯克接受多项整形手术，并在社交媒体分享了手术过程视频。除隆胸手术外，她还进行了臀部脂肪填充（Lipo-filling）和腹部吸脂（Abdominoplasty）。她表示：“术后最初几天，我担心恢复期会很长，甚至可能无法正常说话。但三天后，我已经能跳舞了。”贾尼娅对整形结果感到满意，但提醒粉丝做决定前要谨慎，需“七思量一行动”。她还写道：“要现实看待生活。手术后很多人对此感兴趣，没什么不对。但即便外貌焕然一新，若内心状态未调整，依然无法平静。所以，先关注心理健康，再追求外在美。”

值得一提的是，贾尼娅育有两个孩子，第二胎满10个月后，她决心“唤醒自己，恢复身材”，于是选择了腹部、臀部吸脂和胸部提升手术。

- 玛迪娜·马马达利耶娃（@_m_a_d_l_e_n）

这位自称打造个人品牌的博主多次表示不反对整形手术，但强调需适度。她写道：“我对整形或美容针剂没有抵触。若对自己外貌不满意，与其痛苦生活，不如寻求专业帮助。我只做过唇部注射，脸部暂未触及，但未来可能考虑。有什么问题呢？美容行业在发展，关键是不要过度。即便你强调‘自然美’，但若胸部下垂、双下巴明显、眼睑松弛，这样的‘自然美’又有何意义？”她认为没必要模仿他人打造一模一样的面容，但若整形能消除自卑感，也无不可。她还提到：“整形需要健康和经济支持。若负担不起，就别批评有能力做手术的人。”

2. 鼻整形（Rhinoplasty）

- 扎尔克奈·哈奈姆（@jarkynaixanaiym）

演员扎尔克奈坦言鼻整形是为自己而做，并向外科医生表达了感谢。对于外界的批评，她回应：“我无意向任何人证明什么。不喜欢就别做，别批评做手术的人。我没被强迫，自己很清楚自己的美，也毫无畏惧。我有十个男人的勇气，经历过很多。与其空想，不如行动一次。”

- 艾伊姆·赛特梅托娃（@aiymsm）

博主艾伊姆的鼻整形并非出于美观，而是健康需要。她表示：“我患有鼻炎，呼吸困难，医生建议必须手术。手术耗时6小时。”她建议粉丝若有类似问题，尽早解决。

- 艾凯丽姆·沙赫曼（@aiker.ss）

企业家兼博主艾凯丽姆在韩国接受了鼻整形和眼睑手术（Blepharoplasty）。她在社交媒体公开分享了手术经历、医院质量及医生专业性。她透露，鼻整形费用约400万坚戈，眼睑手术约150-200万坚戈。

3. 脂肪填充与吸脂（Lipo-filling & Liposuction）

- 卡丽娜·奥克苏克帕耶娃（@oksukpaevak）

育有三个孩子的博主卡丽娜公开表示进行了脂肪填充手术，抽取了腰部和腹部多余脂肪，并将脂肪用于胸部塑形。她写道：“我非常开心！胸部提升且更有型，身材也让我满意。最重要的是，没有留下任何瘢痕，恢复很快。”

4. 眼睑手术（Blepharoplasty）

- 阿利舍尔·卡里莫夫（@alisher_k）

阿利舍尔可能是首位公开承认进行眼睑手术的男明星。他表示，女性中此类手术非常普遍，因此无需逐一列举，但男性整形也日益增多。他曾说：“在韩国，眼睑手术像做美甲一样普遍，过程仅需40分钟，几乎不痛。作为艺人，我们必须时刻保持光彩，这是职业要求。”此外，他还因健康原因接受过复杂的脊椎手术。

- 穆哈梅德詹·塔扎别科夫（@mukhamedzhan_tazabek）

这位知名诗人兼社会活动家的外貌变化引发广泛讨论。他曾表示因健康问题不得不接受手术，但未明确提及整形。粉丝在评论中多次提到其外貌有眼睑手术和SMAS提拉术的痕迹，推测他可能进行了眼睑和面部拉皮手术。

总的来说，在哈萨克斯坦，明星们越来越敢于公开整形经历，从隆胸、鼻整形到脂肪填充和眼睑手术，类型多样。有人为追求美观，有人因健康所需，但他们都强调选择整形需谨慎，优先关注心理健康。这些坦诚分享反映了社会对整形话题态度的转变，也折射出美容行业的快速发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】