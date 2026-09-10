库鲁尔泰明确议员行为规范：违规可被要求公开道歉或扣除一天工资
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦库鲁尔泰进一步明确议员职业道德规范及相应纪律处分措施。议员违反相关规定时，可受到警告、公开道歉、限制发言、离场以及扣除一天工资等处分。
库鲁尔泰副主席达尼娅·叶斯帕耶娃（Дания Еспаева）10日在会议上介绍了有关议员职业道德规范的相关规定。
根据规定，库鲁尔泰议员违反职业道德规范后，可视具体情况给予警告，要求其公开道歉，或暂停其在一次至三次库鲁尔泰会议上的发言权。此外，责令议员离开会场以及扣除一天工资，也被列入纪律处分措施。
议员职业道德委员会将负责审议法人和个人提交的相关申请及投诉，并就每起案件作出决定，向库鲁尔泰主席提出相应建议。
叶斯帕耶娃表示，该委员会的职责不仅是审查违反职业道德规范的行为，还将向议员开展相关规则的解释和宣传工作。
“目前库鲁尔泰共有145名议员，其中78%为新任议员。因此，做好议员职业道德规范的解释工作尤为重要。”她说。
根据相关规定，议员不仅在履行公务期间需要遵守职业道德规范，在非工作时间同样应遵守与议员身份相符的行为准则。
无依据指控他人，发表侮辱同事或其他公民、损害他人名誉和尊严的言论，均可能被认定为违反议员职业道德规范。
同时，议员在公开发言、发表声明以及接受媒体采访时，应当提供经过核实且真实的信息。发布未经证实的信息，也可能被视为违反职业道德规范。
议员职业道德委员会将负责审议针对上述行为提出的申请，并作出相应决定。委员会具体人员组成及负责人将由库鲁尔泰主席团决定。
根据建议，委员会将吸纳各政党代表以及常设委员会主席参加，以确保有关议员的投诉和申请得到全面、客观审议。
“无论身处何地，议员都必须遵守相应的职业道德要求。无论是在工作场所还是非工作时间，其行为都应符合议员身份。”叶斯帕耶娃说。
当天，哈萨克斯坦库鲁尔泰还通过了新的议事规则，对立法程序、会议安排、议会监督及议员履职等工作机制作出规定。