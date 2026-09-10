库鲁尔泰明确议员行为规范：违规可被要求公开道歉或扣除一天工资

库鲁尔泰副主席达尼娅·叶斯帕耶娃（Дания Еспаева）10日在会议上介绍了有关议员职业道德规范的相关规定。

根据规定，库鲁尔泰议员违反职业道德规范后，可视具体情况给予警告，要求其公开道歉，或暂停其在一次至三次库鲁尔泰会议上的发言权。此外，责令议员离开会场以及扣除一天工资，也被列入纪律处分措施。

议员职业道德委员会将负责审议法人和个人提交的相关申请及投诉，并就每起案件作出决定，向库鲁尔泰主席提出相应建议。

叶斯帕耶娃表示，该委员会的职责不仅是审查违反职业道德规范的行为，还将向议员开展相关规则的解释和宣传工作。

“目前库鲁尔泰共有145名议员，其中78%为新任议员。因此，做好议员职业道德规范的解释工作尤为重要。”她说。

根据相关规定，议员不仅在履行公务期间需要遵守职业道德规范，在非工作时间同样应遵守与议员身份相符的行为准则。

无依据指控他人，发表侮辱同事或其他公民、损害他人名誉和尊严的言论，均可能被认定为违反议员职业道德规范。

同时，议员在公开发言、发表声明以及接受媒体采访时，应当提供经过核实且真实的信息。发布未经证实的信息，也可能被视为违反职业道德规范。

议员职业道德委员会将负责审议针对上述行为提出的申请，并作出相应决定。委员会具体人员组成及负责人将由库鲁尔泰主席团决定。

根据建议，委员会将吸纳各政党代表以及常设委员会主席参加，以确保有关议员的投诉和申请得到全面、客观审议。

“无论身处何地，议员都必须遵守相应的职业道德要求。无论是在工作场所还是非工作时间，其行为都应符合议员身份。”叶斯帕耶娃说。

当天，哈萨克斯坦库鲁尔泰还通过了新的议事规则，对立法程序、会议安排、议会监督及议员履职等工作机制作出规定。