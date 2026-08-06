阿拉木图首座日本花园即将开建 计划明年樱花季正式开放

此前，斜体字网站记者曾向阿拉木图市政府发出正式采访函，就项目承建单位、园区绿化植物种类等相关情况进行了了解。

阿拉木图市政府介绍，项目施工图设计及预算文件由“KazДомСтрой LTD”有限责任公司编制，“Kazuranium Service”有限责任公司担任项目总承包商。整个项目建设资金全部由私人投资者出资，不涉及财政预算。

按照规划，园区将种植樱花、观赏苹果树、木兰、枫树、杜松、银杏等植物，同时还将引入采用日本传统修剪技艺培育的“根株造型”景观树木，营造具有日式园林特色的景观风貌。

市政府表示，上述植物品种均是在充分结合阿拉木图气候条件和项目所在地实际环境的基础上确定的，以确保植物具有良好的适应性和景观效果。

在项目前期举行的公众听证和意见征集过程中，不少居民建议尽可能保留现有树木，并在公园周边规划建设停车场。对此，相关部门表示，这些合理建议均已采纳，并已纳入项目建设方案。

按照计划，阿拉木图日本花园将于2027年3月樱花盛开时正式向公众开放。

届时，园区内各项建筑安装和设备调试工作将全部完成，绿化景观及配套基础设施也将同步建设到位，为市民和游客提供一处集休闲、观赏与文化体验于一体的城市公共空间。

据此前报道，近日，波士顿咨询集团发布首份《智能城市指数2026》，阿拉木图位列全球第38位。