新版本的难民身份审核登记规则对若干条款的内容做出了变更。

根据新的规则，在申请者提交正式的难民身份申请登记后的五个工作日内，将对与申请人相关的哈萨克斯坦共和国内务机构的所有记录，根据总检察长办公室法律统计和特别会计委员会的执法和特别机构信息交换系统议定书的规定进行全面的调查。

根据上述机构的规定完成对寻求庇护者的全面调查后，申请人将被送去接受强制体检，以确保他没有任何疾病。同时，将对寻求庇护者通过问卷调查的方式进行访谈。

如果强制性体检截止日期已过，并且寻求庇护者未前来面谈，劳动和社会保障部将向申请人登记的住址致函，要求其对未在指定时间接受提前和访谈的原因做出解释。

如果申请人有正当理由并提出延长审查期限，劳动和社会保障部将做出适当的决定。相关决定会在两个工作日内提交给申请人。

若申请人在五个工作日内没有就演唱审查期间做出合理解释或提出申请，则其难民身份的审核程序将被终止。

劳动和社会保障数据显示，截至2024年3月1日，共有322名外国公民在哈萨克斯坦获得了难民身份。其中，大部分居住在阿拉木图市（219人）、奇姆肯特市（21人）、阿特劳州（15人）、阿拉木图州（13人）、北哈州（12人）和东哈州（9人）。

根据国家法律规定，拥有难民身份的个人可以从国家预算中获得社会援助。然而，截至目前，没有一个难民申请这项援助。

【编译：木合塔尔·木拉提】