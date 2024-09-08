“游牧世界”民俗村开幕：沉浸式体验哈萨克文化盛宴

9月7日，位于阿斯塔纳“哈扎纳特”赛马场旁的“游牧世界”民俗村正式开幕，为首都市民和游客提供了一个沉浸式体验哈萨克丰富文化和游牧传统的独特机会。

“游牧世界”民俗村划分为多个区域，旨在全方位展示哈萨克斯坦的文化多样性和传统魅力。游客可以在中央广场上体验到热闹的民俗庆典，儿童民族游戏区则为小朋友们提供了各种传统游戏和活动。在民俗音乐表演区，传统乐器演奏声萦绕耳边，带来一场别具一格的听觉盛宴。

Фото: Астана әкімдігі

此外，村内设有露天游牧文明博物馆和体育竞技场，让游客在户外尽情了解游牧文化的起源和历史，体验传统体育竞技的乐趣。特色美食区则汇集了来自各地区的美味佳肴，游客可以品尝到正宗的哈萨克美食。在主舞台和各地区民俗展示区，不同地区的传统表演和展示让人目不暇接。手工艺品集市和东方市场汇聚了全国各地的两百多名手工艺人，为游客提供各种各样的纪念品和精美工艺品。

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“游牧世界”民俗村将于9月7日至13日每天11:00至21:00开放，所有文化活动均免费入场，吸引了大量游客前来体验。每天的12:00至16:00，来自哈萨克斯坦各地的最佳音乐团体将在“艺术之家”主舞台上进行现场表演，为观众呈现传统与现代相结合的音乐盛宴。

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在“尚厄拉克”帐篷区，来自全国各地的弹唱诗人将齐聚一堂，进行“阿肯阿依特斯”表演。该活动是哈萨克斯坦传统文化中的重要组成部分，诗人们以即兴弹唱的形式进行比赛，展现他们的文学才华和音乐技艺。这不仅是对传统文化的传承，更是对其在现代社会中创新表达的展示。

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【编译：阿遥】