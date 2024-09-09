最新民调：特朗普领先哈里斯一个百分点

《纽约时报》和锡耶纳学院星期天（9月8日）公布的全国民调结果显示，共和党总统候选人、前总统特朗普以48%的支持率领先哈里斯的47%，这一差距仍在误差范围内。目前，特朗普在七个战场州不是与哈里斯不相上下，就是以微幅优势领先，这意味着胜负仍然难料。

《纽约时报》实时通讯作者对民调结果略感惊讶。他说，这是特朗普在大约一个月内首次在一项重要的无党派全国性民调中领先。对于民调结果应持谨慎态度，因为其他民调并没有太多证据证实这一点。

话虽如此，作者说，如果哈里斯的支持率在最近几周真的有所下降，那也不难解释，毕竟从总统拜登7月退选到8月民主党全国代表大会，整整一个月，媒体一直聚焦在她的身上，她可能处于“政治蜜月期”。如果是这样，在民主党全代会结束两周之后，哈里斯“蜜月期”效应消退也是可以理解。

还有一个合理的解释是，自民主党全代会以来进行的高质量民调不多。本周虽有一些在线民调，但8月28日之后并没有传统的高质量民调。一种解释是民调通常会在劳动节周末暂停，另一个解释是，许多调查机构可能会选择在星期二（10日）哈里斯和特朗普进行电视辩论之后再进行另一次民调。