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    13:45, 20 三月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦民族体育运动从业人数逐年增长

    көшпенділер ойыны
    Фото: sports.kz

    哈萨克国际通讯社讯）统计数据显示，在哈萨克斯坦从事民族体育运动的人数呈现逐年增长趋势。

    据哈萨克斯坦旅游和体育部消息，2022年全哈系统性从事民族体育运动事业的总人数为58.41万人，2023年这一行业的人数增长至61.92万人。

    目前，从事民族体育运动的人数，在整个体育行业从业者当中的比重达到了8.7%。

    据统计，目前全国拥有专业资质的民族体育项目教练员共1488人，其中928人在乡村地区开展工作。

    每年，哈萨克斯坦都会组织国际级、共和国级、州级和地方类别的各类民族体育赛事，涉及项目包括哈萨克式摔跤、九宫棋、阿斯克（掷髀石）、叼羊、赛马、奔马拾币、马背角力、训鹰、传统射箭、搏击术等民族传统运动。

    当前在哈萨克斯坦共有12个民族运动俱乐部，以及13所开展此类运动教学的体育学校。

    哈萨克斯坦还建立了民族和马背运动中心，在国家层面上为民族运动项目的国家队培训队员。

    全国共有10个民族体育项目协会，并成立了所有协会共同参与的联合会。

    此外，哈萨克式摔跤联合会和哈萨克式搏击术联合会也长期开展工作。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 统计
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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