哈萨克斯坦民族体育运动从业人数逐年增长

据哈萨克斯坦旅游和体育部消息，2022年全哈系统性从事民族体育运动事业的总人数为58.41万人，2023年这一行业的人数增长至61.92万人。

目前，从事民族体育运动的人数，在整个体育行业从业者当中的比重达到了8.7%。

据统计，目前全国拥有专业资质的民族体育项目教练员共1488人，其中928人在乡村地区开展工作。

每年，哈萨克斯坦都会组织国际级、共和国级、州级和地方类别的各类民族体育赛事，涉及项目包括哈萨克式摔跤、九宫棋、阿斯克（掷髀石）、叼羊、赛马、奔马拾币、马背角力、训鹰、传统射箭、搏击术等民族传统运动。

当前在哈萨克斯坦共有12个民族运动俱乐部，以及13所开展此类运动教学的体育学校。

哈萨克斯坦还建立了民族和马背运动中心，在国家层面上为民族运动项目的国家队培训队员。

全国共有10个民族体育项目协会，并成立了所有协会共同参与的联合会。

此外，哈萨克式摔跤联合会和哈萨克式搏击术联合会也长期开展工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】