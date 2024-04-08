春季融雪洪灾：疏散居民近7.6万 救灾工作仍在进行中

总统府新闻局称，4月8日，托卡耶夫总统与阿克莫拉、阿克托别、库斯塔奈、北哈州五个地区的负责人通电话，了解当地洪灾情况以及正在采取的抗洪救灾措施。

五州州长汇报称，目前当地局势已得到控制，并且有足够的资源和人员来抗击自然灾害。

根据总统的指示，由全国防汛抗洪措施协调与汛期应对指挥部总指挥、政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫为首的政府成员分别前往各受灾地区进行视察和督导。

截至8日，全国仍有10个州处于紧急状态，分别是阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、卡拉干达州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、西哈州、北哈州、阿拜州和乌勒套州。全国积雪覆盖率为15%，而北部、东部和中部地区积雪覆盖率约为40%。

居民疏散及房屋被淹情况

根据紧急情况部的最新数据，自洪水发生以来，已有75,982人获救并撤离紧急地区，其中包括18,681名儿童。

大约7,203人，其中包括2,794名儿童，目前被安置在临时安置点当中。

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截至目前，紧急情况部在全国范围内投入救援人员1.6万余人，救援专业设备3000多台，抽水设备377台，船只81艘，空中载具15架。

救灾人员使用排水设备，从被淹的居民区中累计抽水782.8立方米，铺设沙袋1090余个，使用惰性材料99.61万吨。

截至目前，在阿特劳州、阿克托别州、阿克莫拉州、库斯塔奈州、西哈州、北哈州和巴甫洛达尔州，累计有3 412栋居民住房、421处院落和1 926栋别墅被淹。

独立审计结束后，哈萨克斯坦政府将向受影响的公民支付补偿。

另据国防部称，从3月27日到4月7日，约有2357名军事人员、112架军事装备、10架直升机和4架军用运输机参与了救灾行动。

水文气象预报

据哈萨克斯坦国家水文气象局4月8日数据显示，未来几天内，西北部、北部和中部地区预计夜间可能有降水，白天有降雨。预计只有西南部和东南部地区将出现无雨天气。

由于预计气温和降雨量将增加，4月7日至10日阿克托别和阿克莫拉地区的水位和流量预计将进一步增加。

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各地区现状

截至撰写本文时，阿克莫拉地区的洪水形势依然严峻。与此同时，当地采取的防洪措施成功阻止了洪水向居住着5000多人口的 25 个居住区蔓延，超过 18 000 头牲畜被迁移。

库斯塔奈地区局势稳定但也很危险。由于托博尔河水位上涨，库斯塔奈的救援工作仍在继续。超过8 300人，包括近1 700名儿童已被疏散。

在北哈州，预计四月底彼得巴甫尔周边将出现高水位。目前有关部门正在不断监测洪水情况。

阿克托别州仍然面临洪水威胁，疏散工作正在实施中。从被淹区域抽出融雪水，以及放置沙袋的工作正在进行中。

4 月 7 日，阿特劳州宣布进入紧急状态。河岸保护工作仍在继续，已放置了 45 900 个沙袋和 174 300 吨惰性材料。

巴甫洛达尔州扎劳伊村当地紧急状态已解除。

由于采取了预防措施，卡拉干达州成功避免了洪水的破坏性后果。尽管进水量很大，但人口稠密地区并未受到洪水影响。

东哈州局势稳定。据当地政府称，由于采取了预防措施，该地区的第一波洪水没有造成任何后果。不过，预计该地区将有大雨。

志愿者

超过 25 000 名志愿者参与了全国范围内的救灾和善后工作，为受灾群众提供热食、保暖衣物和睡眠场所。

据国家志愿者网络称，正在为受影响的居民提供药物。此外，志愿者还在人口稠密地区清除积雪并照顾老人。

Фото: Мәжіліс

迄今为止，全国各地已筹集了超过550吨人道主义援助物资。土耳其表示有意提供支援，吉尔吉斯向哈萨克斯坦提供了300吨的救援物资。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日向全国人民发表讲话，就各地发生的洪涝灾害发出了呼吁。

【编译：木合塔尔·木拉提】