托卡耶夫：我国遭遇了80年来最严重的洪灾

总统指出，正如大家所知，国内当前的防洪形势严峻，冬季积雪的迅速融化导致各地发生洪水。这是自然灾害，过去多年来都未发生过此类情况，是近80年来最严重的自然灾害。

受水灾影响，阿拜州、阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、西哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、北哈州和乌勒套州共10个地区进入了紧急状态。

托卡耶夫总统表示，为弥补执行机构此前工作的不足，他下达了一系列具体工作指示。当前，正在采取所有必要措施，政府正在全力消除洪灾影响。

-成立了以总理为首的全国防汛抗洪措施协调与汛期应对指挥部，政府总理和副总理，以及紧急情况部长正在对各州汛情进行视察，所有救援工作由我亲自监督。-总统在发表的讲话中说道。

紧急情况部的所有资源，以及内务部、国民警卫队、武装力量、国家安全委员会也都在积极参与抗洪工作。受灾情影响地区的领导人也在日夜奋战，数万名志愿者也投身到了救援工作。

-尽管防汛形势严峻，我们一定会克服苦难，恢复一切，最主要的是—公民的安全。-总统说。

国家元首强调，国家会对每一位受灾情影响的公民伸出援手，不会忽视任何人。会对所有人提供财政和其他援助，政府将承担所有物质损失。

托卡耶夫总统指出，要从如此大规模的洪涝灾害总结经验，弥补此前的不足，并吸取教训。

-具体来说，要从防洪工作的不足开始，到水资源领域专家的短缺和对自然灾害的忽视都要加以改正。政府和地方执行机构要协调抗洪工作，确保发生水灾地区的法律秩序。根据我的指示，国防部将增派救援队伍。我还将指示政府动用国家物资储备向民众提供援助。此外，政府需紧急制定有效的损失赔付方案，并向灾民们做出详细解释，提供的赔偿金要足以弥补损失。-他说。

总统责成政府各副总理前往洪水形势复杂的地区，协调政府工作，他们将在各地待到形势平稳。他还指出，信息指挥部应当持续、全面地向民众通报国家在采取的各项措施。

国家元首强调，所有大众媒体、社会积极分子和博主不能散播引起民众恐慌的虚假信息，当前情况下做出团结政府和人民的举措非常重要。在这方面，总统呼吁民众只相信官方媒体报道。

最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统向救援队、执法人员和志愿者等所有参与抗灾工作人员表示了感谢，并表示在这样的苦难时刻团结一心尤为重要。

-我们会齐心协力克服苦难，我们可以做到这一点。-他总结道。

【编译：阿依波塔】