哈萨克斯坦移民政策调整：签证和国籍申请更趋严格

上周，国家元首签署并批准了《关于就完善人口迁移和刑事执行制度领域的立法对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》的法案，对此作了明确规定。

20日，内务部新闻发言人钦吉斯·阿列克谢夫介绍了移民领域立法改革最新动向。据他介绍，这一修订案由议会下院马吉利斯的议员发起，对哈萨克斯坦共和国的7部法典和13部法律进行了修改和补充。

根据修改后的规定：

拒绝对儿童实施性侵的外国移民获得永久居留权和哈萨克斯坦国籍；

如果有确切信息证实入境申请者参与极端主义或恐怖主义活动，则禁止其入境；

进一步强化禁止有组织团体领导人并被判犯有严重罪行的外国人入境的条件。

-人口迁移法中也引入了新的条款。根据新规，对雇佣外籍劳工的法人实体和个体业主的检查程序获得了法律层面的批准。这将提高移民领域监管的有效性，并有助于发现系统性和隐蔽性犯罪。为加强家庭团聚机制，邀请方或被邀请人在申请办理哈萨克斯坦入境签证时，必须确认其能够在经济上支持家庭成员。此前，这一要求仅适用于邀请方。-阿列克谢夫指出。

此外，《哈萨克斯坦国籍法》也进行了相应修改，对拒绝授予公民身份的理由进行了细化和补充。

-根据修正案，哈萨克语基础知识水平的欠缺以及对哈萨克斯坦历史和宪法的基本了解不足，都将成为拒绝申请人入籍的理由。这项针对申请人语言能力的修改符合国际惯例，许多国家在公民身份授予方面都对申请人的语言能力和国家历史知识水平有严格要求。-阿列克谢夫强调。

【编译：阿遥】