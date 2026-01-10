移民政策配套平台稳步推进 近七成血亲同胞申请获批

该部在回复哈通社记者问询时表示，在Migration门户网站注册的用户中，非哈萨克斯坦常住居民为12,032人，哈萨克斯坦常住居民为5,378人，法人实体881家，地方执行机构12个。

目前，该平台最受用户关注的服务主要包括：血亲同胞身份认定、境内移居申请、就业安置以及相关社会支持措施。

劳动和社会保障部进一步披露了具体业务数据：在需求量最大的服务项目中，血亲同胞身份申请共计6,928份，其中3,859份已获批准；签署劳动合同意向协议的申请为5,508份；申请地区移居配额的项目共计1,856份；此外，申领搬迁补贴的申请共有1,330份。

通过引入现代化数字解决方案，该门户网站显著优化了政府部门与公民之间的互动流程，同时实现了包括外籍劳动力引进在内的多项业务全流程线上办理。

值得一提的是，近日，政府副总理阿依达·巴拉耶娃就政府于2025年12月通过的《2030年前移民政策构想》核心条款作出详细解读。

【编译：阿遥】