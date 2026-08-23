欧安组织民主人权办观察员在哈萨克斯坦全国开展选举观察

（哈萨克国际通讯社讯）欧洲安全与合作组织民主制度和人权办公室（OSCE/ODIHR）选举观察团团长、文森特·皮凯特（Vincent Piket）大使23日就哈萨克斯坦库鲁尔泰议会选举观察工作表示，目前该组织观察员正在全国各地区开展工作，对选举全过程进行观察和评估。

皮凯特表示，此次选举对哈萨克斯坦具有重要意义，选举规模较大，中央选举委员会承担着大量组织工作。

“很明显，这是对哈萨克斯坦具有重要意义的一次选举。我们在阿斯塔纳看到较高的参与度，而对于中央选举委员会而言，这也是一项规模庞大的工作。全国有超过1万个投票站需要组织管理，我们正在努力对这一过程进行观察。”他说。

皮凯特介绍，欧安组织民主人权办选举观察团共有200名专家，分布在哈萨克斯坦各州和共和国直辖市。此外，还有约100名议员加入观察工作，因此目前共有约300名观察人员在全国各地开展工作。

他强调，观察团的主要任务是评估整个选举进程，以及选举是否符合哈萨克斯坦所承担的相关国际义务。

“我们来到这里是为了观察选举。我们的任务是观察此次选举在多大程度上符合哈萨克斯坦1992年加入欧安组织时所承担的义务。这已经是我们第16次为此来到哈萨克斯坦。我们将全面关注整个选举进程。”皮凯特说。

据介绍，观察团的评估范围涵盖选举全过程，包括相关法律制度和机构运行、政党和选民登记、竞选活动的组织以及竞选资金等方面。

投票日当天，观察员则直接前往阿斯塔纳及哈萨克斯坦其他地区的投票站，对投票过程进行现场观察。

“今天，我们正在阿斯塔纳以及全国其他地区观察投票过程。我们非常关注这一过程将如何展开。”皮凯特表示。

此前，集体安全条约组织议会大会国际观察员也对哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举的组织和筹备工作给予高度评价，并表示截至当天上午，在所到访的投票站尚未发现违反选举法律规定的情况。