哈泰加强民主与选举制度领域对话

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦驻泰王国大使马尔古兰·巴依穆汗日前会见泰国选举委员会委员西提乔蒂·因塔拉维塞特，双方就民主制度、选举机制和国家治理等议题交换了意见。

会谈期间，巴依穆汗介绍了哈萨克斯坦宪政和政治现代化的主要方向，包括为优化立法程序、提高国家治理效率而推进从两院制议会向一院制库鲁尔泰过渡的相关进程。

他还介绍了哈萨克斯坦选举制度的特点，其中包括用于更新选民名册，并为公民提供个人信息核验功能的“选举”信息系统。

巴依穆汗同时介绍了哈萨克斯坦主要社会经济指标。独立以来，哈萨克斯坦累计吸引外国直接投资约4700亿美元。2025年，哈萨克斯坦经济增长6.5%，国内生产总值达到3050亿美元，人均国内生产总值超过1.5万美元，失业率为4.6%。

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双方还重点讨论了哈泰双边关系发展。2025年，两国贸易额达到2.551亿美元，同比增长约8%。同年，约20万名哈萨克斯坦公民赴泰国。目前，两国之间每周运营23班定期直飞航班，如计入包机，航班总数可达每周35班。

西提乔蒂·因塔拉维塞特介绍了泰国选举制度的特点，并就两国选举委员会开展互利合作和经验交流的前景分享了看法。

双方表示，有意继续保持专业对话，深化实践经验交流，并推动选举进程、政治现代化和国家治理领域合作。