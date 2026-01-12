哈萨克斯坦电竞选手“molodoy”获评年度最佳新秀

该奖项在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行的HLTV Awards 2025颁奖典礼上正式颁发。HLTV方面指出，戈卢边科在过去一年中进步迅速，个人表现稳定且突出，在众多新秀选手中脱颖而出。

HLTV在官方说明中表示，molodoy于2025年4月加盟FURIA战队后迎来职业生涯突破。2025赛季全年，他的平均Rating达到1.17（效力FURIA期间为1.14），并帮助战队夺得多项重要赛事冠军，包括FISSURE Playground 2、Thunderpick世界锦标赛、IEM成都站以及BLAST Rivals S2。

个人荣誉方面，戈卢边科在FISSURE Playground 2和IEM成都站两项赛事中获得MVP称号，并在IEM科隆站和Thunderpick世界锦标赛中获得EVP奖项。同时，他还跻身HLTV评选的2025年度全球前20名选手榜单，排名第六。

值得一提的是，颁奖当天恰逢戈卢边科21岁生日。他在社交媒体上表示，在职业生涯的首个完整赛季便同时获得“年度最佳新秀”以及年度前六名选手的成绩，对自己而言具有特殊意义。

【编译：达娜】