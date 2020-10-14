“联盟号”MS-17载人飞船仅用3小时与国际空间站对接

哈通社/努尔苏丹/10月14日 —— 据中新社消息，当地时间14日，俄罗斯和美国的三名宇航员乘坐俄罗斯的“联盟号”MS-17载人飞船，从哈萨克斯坦拜科努尔发射升空前往国际空间站(ISS)，仅3小时又3分钟即抵达并成功对接，创下新纪录。

据报道，三名宇航员分别是来自俄罗斯航天局的莱兹可夫(Sergey Ryzhikov)和库德-斯维契科夫(Sergey Kud-Sverchkov)，以及美国宇航局的鲁宾斯(Kathleen Rubins)。

当天，俄罗斯航天局在社交媒体上证实，“联盟号”飞船成功与国际空间站对接，这次旅程“花了短短3小时又3分钟，创新纪录”。完成对接时间比预定时间早4分钟。

法新社称，这趟旅程是仅花3个多小时，就能与国际空间站对接的太空载人飞行，比通常的旅程节省一半时间。

据报道，这次发射任务正好处于美国太空探索技术公司(SpaceX)的两次任务之间。美国宇航局在2011年后睽违9年，于2020年5月底从佛罗里达州肯尼迪航天中心，把道格拉斯·赫尔利和罗伯特·本肯两名宇航员送上国际空间站。两人于8月2日平安返抵地球。

太空探索技术公司还计划11月再度送宇航员进入空间站，并执行完整的半年期任务。