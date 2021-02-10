迪玛希接受美国MTV电视台采访

哈通社/努尔苏丹/2月10日--著名歌手迪玛希·库达依别尔艮接受了美国MTV电视频道的采访。采访视频已发布在迪玛希的社交媒体页面上。

电视节目主持人凯文·肯尼问到他刚抵达中国时喜欢那里的什么。

迪玛希在接受采访时说：“从到达的第一天起，我就喜欢中国的一切。人们都非常友好。我在中国的经纪人们也非常勤奋和友善。”他还谈到了他最喜欢的中国菜。

此外，主持人问他想在未来想与谁进行合作，并询问迪玛希对歌手王嘉尔有何看法。

“我想与席琳·迪翁合作。王嘉尔是一名非常有才华的表演者。我们有过沟通，也谈到了合作。他非常有才华。”迪玛希说。

另一个问题是关于迪玛希在未来是否会用西班牙语唱歌，迪玛希表示他不介意尝试用西班牙语唱歌。

当问到“你为什么而感到骄傲？”时，迪玛希回答说：“最令我骄傲的是我是一名哈萨克人。”

他还指出，他暂时不想透露自己的计划，但表示他计划在美国生活一段时间。

“我计划花一些时间在美国推广我的音乐，因此我必须搬到演艺界的中心。我以前也有过类似的经历，我在中国花了三年半的时间来推广我的音乐。然而，我最喜欢的地方永远是我家人在的地方。”迪玛希说。

在采访结束之际，迪玛希表示：“我想说生命是短暂的。我们都应该对彼此友善和友爱。”

【编译：阿拉依】



