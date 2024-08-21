迪玛希携手哈萨克旅游拍摄MV，展现自然与文化之美

MV的拍摄地点涵盖了恰伦大峡谷、阔勒赛湖、阿克梅什特洞穴、哈兹莱特苏丹保护区博物馆、博兹吉拉峡谷、托里什等多个热门旅游胜地。此外，布拉拜、卡顿-卡拉盖、阿勒腾耶米勒和准噶尔阿拉套山等国家公园也将亮相MV。

该项目旨在通过迪玛希的广泛影响力，向他的全球粉丝推广哈萨克斯坦旅游，并帮助他们更深入地了解哈萨克斯坦的丰富自然与文化遗产。

-迪玛希是哈萨克斯坦旅游的最佳代言人。很多人都是通过迪玛希了解到了哈萨克斯坦。-迪玛希的一位中国粉丝表示。

Фото: Минтуризма и спорта РК

迪玛希的另一位粉丝奥尔加·格里琴科在社交媒体上留言说：

-迪玛希让我们认识了哈萨克斯坦，他在每一次演唱会和见面会上都会邀请我们去哈萨克斯坦。世界各地的迪玛希粉丝都知道他的祖国。今年9月，我们将前往阿斯塔纳参加迪玛希个人演唱会。

据悉，此次MV拍摄项目得到了阿拉木图州、突厥斯坦州、曼格斯套州旅游局和Visit Alatau旅游信息中心，阿斯塔纳航空、飞狮航空，突厥斯坦“丝路驿站”旅游综合体以及Integra Construction KZ等多家企业的支持。

【编译：阿遥】