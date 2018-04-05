英国NARIC认可纳扎尔巴耶夫精英学校教育系统

哈通社/阿斯塔纳/4月5日-纳扎尔巴耶夫精英学校的NIS-Programme课程已被确认符合英国普通教育高级证书（GCE A-Level）资格要求。

据了解，英国国家学术认证信息中心(UK NARIC) 专家人员对纳扎尔巴耶夫精英学校的NIS-Programme课程进行了研究，并访问了该学校。



研究表明，纳扎尔巴耶夫精英学校的12年级结业证书符合英国普通教育高级证书（GCE A-Level）。



据悉，GCE A-Level被很多世界顶级大学所认可。该证书的持有者无需通过额外的考试可直接申报大学。



此外，纳扎尔巴耶夫精英学校的教育课程也得到哈萨克斯坦大学的认可。目前，该校毕业者可直接进入哈萨克斯坦 - 英国技术大学（KSTU）、哈萨克斯坦管理经济与战略研究大学(KIMEP)、萨特巴耶夫哈萨克国立理工大学（KazNTU，哈理工大）、阿拉木图管理大学(AlmaU)、阿拉木图能源和通信大学、朱巴诺夫阿克托别地区国家大学、阿拉木图国民经济学院、国际信息技术等大学本科二年级。同时，该校毕业生还无需接受预科班（Foundation）课程，可直接申报纳扎尔巴耶夫大学本科一年级。



【编译：达娜】