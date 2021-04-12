前NASA局长向哈萨克斯坦人民祝贺人类首次载人航天飞行60周年

哈通社/努尔苏丹/4月12日 —— 据外交部消息，美国国家航空航天局（NASA）第13任局长吉姆·布里登斯汀12日通过视频，向哈萨克斯坦人民致以人类首次载人航天飞行60周年祝贺。

NASA前局长说：“我向哈萨克斯坦人民致以如此重要的历史纪念日的祝贺！我是NASA前局长吉姆·布里登斯汀。60年前，全球人民在哈萨克斯坦拜科努尔见证了人类历史上的首次载人航天飞行。过去的60年里，世界改变了很多。当前，我们在国际空间站（ISS）与所有国家建立了合作。所有人都知道拜科努尔在飞往国际空间站的重要地位。因此，我们感谢哈萨克斯坦人民成为了这一重要人物的一部分，并致以历史纪念日的祝贺。”

据悉，每年4月12日为载人空间飞行国际日或称国际载人航天日，是联合国大会设立的一个国际日。1961年4月12日莫斯科时间上午9时零7分，年仅27岁苏联空军飞行员尤里·阿列克谢耶维奇·加加林乘坐东方一号宇宙飞船从拜科努尔航天发射场起飞，在远地点301公里的轨道上绕地球飞行了1小时48分钟并安全返回，完成了世界上首次载人航天飞行，实现了人类进入太空的梦想。

【编译：小穆】