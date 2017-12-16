NASA发现第二个有8颗行星的恒星

哈通社/阿斯塔纳/12月16日 -- 据外媒报道，当地时间14日，美国国家航空航天局(NASA)召开媒体电话会议宣布新发现。NASA宣布使用开普勒太空望远镜在遥远的一个恒星系统开普勒90中发现了第八颗行星。

据悉，这是科学家首度确认还有像太阳一样的恒星拥有8颗行星。研究人员借助于谷歌的机器学习系统，完成的这一发现。机器学习是一种实现人工智能的方法，现在科学家们可以借助其分析开普勒太空望远镜的数据。这个新发现有助于科学家在外星生命研究中取得新突破。

在电话会议中，科学家们首次证实，恒星像太阳一样，可以拥有大量的行星。



加州高级软件工程师克里斯托弗•沙鲁尔解释称："在展示了1.5万个模拟信号后，它学会了如何区分实际的行星。我们用我们的模型确认600多颗恒星中的两颗新行星。这两个行星被称作开普勒80g和开普勒90i。我们今天重点的发现是开普勒90i，它是开普勒90星系中第八颗行星。"

专家称，这是一项令人兴奋的发现。"这颗新发现的行星所在的开普勒90星系据我们约有2500光年的距离，开普勒90i是其中最小的行星"。它可能由石头组成，没有厚的大气层。它的地表温度"灼热"，可能在800华氏度左右。





在此前，开普勒90与Trappist-1恒星相联系。该恒星有7颗行星。





【编辑：小穆】