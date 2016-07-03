NASA木星探测器Juno即将进入轨道

哈通社阿斯塔纳7月3日电 据BBC消息，美国太空署NASA的一艘木星探测器将于星期二（7月5日）进入围绕木星飞行的轨道，英国制造的一台火箭发动机将在飞船入轨时发挥决定性的制动作用。

这枚名叫Juno的木星卫星已经经历了从地球到木星的历时5年的飞行，现在需要减速，以便被木星的引力场俘获。



Juno由美国洛克希德马丁公司制造，执行制动任务的发动机Leros-1b由位于英国白金汉郡的Moog-ISP公司制造。



Moog公司总工程师考克斯希尔博士（Dr Ian Coxhill）说，Leros-1b发动机的任务是把Juno送入轨道，它需要在准确的时间点火，燃烧至少20分钟。



按照计划，Leros-1b将在英国夏季时间星期二凌晨4点18分点火，直至4点53分，持续35分钟。



Leros-1b的工作至关重要，不能点火或燃烧时间不足都会导致Juno飞往深空。







Juno是迄今为止飞向木星最近距离的探测器，科学家希望通过Juno的观测结果了解木星究竟有没有一个固体的核心，还是仅仅有一个压缩气体的核心。

Juno还会观察木星表面著名的大红斑，一个持续了数百年的风暴，从而揭示其深层的秘密。

但是，所有这些都依赖于英国制造的这台Leros-1b发动机在35分钟之内的正常表现。