中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:24, 03 七月份 2016 | GMT +6

    NASA木星探测器Juno即将进入轨道

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳7月3日电 据BBC消息，美国太空署NASA的一艘木星探测器将于星期二（7月5日）进入围绕木星飞行的轨道，英国制造的一台火箭发动机将在飞船入轨时发挥决定性的制动作用。

    这枚名叫Juno的木星卫星已经经历了从地球到木星的历时5年的飞行，现在需要减速，以便被木星的引力场俘获。

    Juno由美国洛克希德马丁公司制造，执行制动任务的发动机Leros-1b由位于英国白金汉郡的Moog-ISP公司制造。

    Moog公司总工程师考克斯希尔博士（Dr Ian Coxhill）说，Leros-1b发动机的任务是把Juno送入轨道，它需要在准确的时间点火，燃烧至少20分钟。

    按照计划，Leros-1b将在英国夏季时间星期二凌晨4点18分点火，直至4点53分，持续35分钟。

    Leros-1b的工作至关重要，不能点火或燃烧时间不足都会导致Juno飞往深空。



    Juno是迄今为止飞向木星最近距离的探测器，科学家希望通过Juno的观测结果了解木星究竟有没有一个固体的核心，还是仅仅有一个压缩气体的核心。

    Juno还会观察木星表面著名的大红斑，一个持续了数百年的风暴，从而揭示其深层的秘密。

    但是，所有这些都依赖于英国制造的这台Leros-1b发动机在35分钟之内的正常表现。

    标签:
    国际 社会 航天 科技 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!