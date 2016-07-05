NASA探测器Juno成功进入木星预定轨道

哈通社阿斯塔纳7月5日电 据BBC消息，美国宇航局（NASA）成功将新的一台探测器送入围绕木星的轨道。

朱诺号（Juno）探测卫星于五年前离开地球，它透过启动一台火箭发动机来减速，最终被星体的引力捕获。

探测器向地球发回的一组音声信号确认其制动操作按计划完成。

在加利福尼亚州帕萨迪纳的控制中心内，这些无线电信息引发场内掌声雷动，众人欢呼。

控制中心宣布："朱诺号控制中心各站点注意，我们收到了来自Delta B的点火切断音调。"

"朱诺号收到，欢迎来到木星。"



朱诺号于2011年从地球升空



科学家们计划利用这台飞船探测星球的深处。他们认为其核心的结构与化学组成可以为45亿年前这巨型星球是如何形成的提供线索。

工程师们事先警告说，发动机点火操作并非毫无危险。此前从未有任何飞船如此靠近木星，其高密度辐射带足以摧毁没有做好保护的电子部件。

甚至有推算指出，朱诺号进入轨道的过程将让其承受相当于100万次齿科X光片拍摄的辐射剂量。

但是探测器本身修建得像台坦克，有钛金属保护罩，结果为时35分钟的火箭点火制动似乎顺畅地完成。

虽然辐射的威胁并未排除，但探测器如今可以准备其一起，开始对木星浓浓云雾内幕一探究竟。