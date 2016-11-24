NASA重大发现：火星有大量地下冰冻水

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，11月22日，NASA宣布了一项最新的研究发现，在火星上发现了大量的地下冰冻水。

这片区域位于火星北半球的乌托邦平原(Utopia Planitia region)，这片区域的地下拥有大量的冰冻水。(Credits: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona)

这片火星区域的地下拥有和苏必利尔湖(Lake Superior)一样多的水。

这种纹理特征促使研究人员去检查地下冰，研究人员们使用火星勘测轨道飞行器上的浅地层探地雷达(ground-penetrating radar)，他们发现了和苏必利尔湖的体积一样多的冰冻水。

此地位于火星北半球乌托邦平原(Utopia Planitia region)的中纬度区域，研究人员分析了火星勘测轨道飞行器600多次飞越期间探地雷达取得的数据，研究发现沉积物的厚度约在80米(260 英尺)至170米(560英尺)，混合着灰尘或较大的岩石颗粒，其中50%至85%是由水冰组成。





这两张照片显示了火星乌托邦平原上两处富含水冰的区域，由火星勘测轨道飞行器上的浅地层雷达 (SHARAD)拍摄。(Credits: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Rome/ASI/PSI)

今天的火星表面，水冰是不能持续存在的，在稀薄且干燥的火星大气中，很快会升华成水蒸气。

乌托邦区域的沉积物预计被1至10米(3至33英尺)厚的土壤层覆盖，隔绝了火星大气，从而避免了水冰的升华。

未来火星水资源





乌托邦平原上富含地下冰的区域，由火星勘测轨道飞行器上的浅地层雷达 (SHARAD)制图。(Credits: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Rome/ASI/PSI)

乌托邦平原，是火星上最大的平原，直径约3300公里，此地可谓是火星上的"天堂平原"，新发现地下冰的纬度在北纬39度至49度之间。

尽管这里含有冰水不到目前火星已知冰水资源的百分之一，但是它超过了火星北部平原中已知地下冰体积的两倍。并且浅层的地下冰可被未来登陆火星的宇航员们所用。

另外加拿大北极地区也有类似这样的区域，也包含有地下冰。

NASA科学家之前预计，古代火星表面有着海洋，广阔的海洋曾覆盖了火星表面20%的区域，比地球北冰洋的水还多，证明了古代火星是宜居的，也可能存在着生命。看看这段视频，一起感受下40亿年前的火星，当时有蓝天白云，而且还有美丽的湖水和连绵不绝的高山。

到目前为止这颗红色星球已经有87%的水蒸发到太空中了，但还有一部分水以冰冻的形式存在于火星地表之下。

目前乌托邦平原上的水以冰冻的形式存在着，且已经存在好久。因为火星上也有四季，如果在某个时间点，地下冰中间有一个融化层，有液态水存在，提供了微生物存在环境，那么很有可能就存在着生命。



【编辑：小穆】