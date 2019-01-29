哈通社/阿斯塔纳/1月29日 -- 据美国《新闻周刊》网站报道，美国国家航空航天局(NASA)正竭尽全力与"机遇"(Opportunity)号火星漫游车联系。自2018年6月10日火星上的沙尘暴席卷火星以来，该漫游车就与地面失去了联系。

NASA表示，"机遇"号究竟发生了什么事情目前还是个未知数，部分原因在于该火星车停止了信息传输。喷气推进实验室的工程师们正在制作新命令，这些命令将在未来几周内发往火星漫游车。他们希望借此了解漫游车的遭遇，并让漫游车能与地面再次通信。

NASA认为，造成"机遇"号失联的可能原因有三个：X波段无线电失效，漫游车无法用它与地球进行通信；主要和次要X波段无线电都坏了；漫游车的内部时钟丢了，无法再为漫游车的计算机提供时间表。因此，NASA正在试图向漫游车发送命令，让其切换到备用无线电并重置时钟。

"机遇"号项目经理约翰·卡拉斯表示："这些新指令策略是我们自9月以来一直朝漫游车发送'哔哔'声命令的补充。如果上述两种方法都不起作用，我们将不得不再想其他办法。"

尽管自去年6月以来，"机遇"号漫游车一直没有与地球进行通信，但去年9月份，科学家在火星轨道飞行器拍摄的照片中发现了它的"身影"。图像显示，"机遇"号当时身处火星上的"毅力谷"(Perseverance Valley)，在照片中看起来它只是一个小点。

因为火星上的秋季即将结束，凛冬将至，天气变冷，会导致漫游车受损，所以，工程师们的压力很大，希望能速战速决。