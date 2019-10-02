NASA公布洞察号火星地震录音

哈通社/努尔-苏丹/10月2日 —— 据外媒报道，美国国家航空航天局（NASA）近日公布了“洞察”号火星登陆器在火星传回的地震录音。

据报道，“洞察”号日前向地面传回了一组数据，在经过NASA科学家的分析处理之后获得了两段记录火星地震的音频资料。NASA将这些声音称之为“特殊”（peculiar）音，并向公众开放了这两段音频文件。

这些数据是通过一种称为内部结构地震实验（SEIS）的高度敏感的仪器捕获的，该仪器旨在吸收微风等引起的振动。

SEIS仪器是专门为检测和“侦听”地震而开发的，这些遥远的地震会产生地震波，这些地震波被硬件捕获，使研究人员可以了解行星表面之下正在发生什么不可见的活动。

每次地震都像是星球内部的一次闪光，转瞬即逝，但通过研究地震波在星球不同地质层（地壳、地幔、地核）内的传播，科学家可以推断出这些地质结构的深度与构成。这样说来，可以把地震学研究看做是给火星内部拍一张X光片。

据美国NASA最新报告显示，研究人员要将火星地震信号放大1000万倍才能和同样放大的月球地震及未经放大的地球地震相比，通过这种方法才能“感受”到火星上的地震。“洞察”号团队对地震计的位置进行微调，并报告称地震计正在调整其内部传感器。

它还会受到风和热屏蔽以保护它，同时它可以监测火星内部的活动。11月下旬，“洞察”号探测器降落在火星上，研究行星的生命迹象，并了解有关这颗岩石行星形成的更多信息。

“地震计是InSight最优先考虑的工具。我们需要它才能完成大约四分之三的科学目标。” 洞察号首席研究员布鲁斯·巴尼尔德说。