中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:22, 20 11月 2019 | GMT +6

    NASA将在南极测试用以寻找外星海洋生命的机器人

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/11月20日--在美国国家航天局（NASA）的新闻稿中称，他们已经开发出可以用于水下的水陆两栖机器人，以进行冰层下研究。而且，他们还计划在南极对其进行测试，然后就会让它去寻找其他星球海洋内的生物。

    机器人长一米，装有两个轮子。它可以拍照，并搜集与水接触的冰层区域的相关数据。它的主要优点是不会对水下潜流敏感。

    它将于12月被放到澳大利亚南极凯西研究站（Casey Station）进行测试，然后就会被派出去寻找其他星球上的海洋生命。

    科学家称，在太阳系中有很多卫星，比如“土卫二”和“木卫二”，它们就是被冰层厚度达10-19公里的海洋覆盖的星球。

    NASA喷气推进实验室首席科学家凯文·汉德称，“冰壳”就是通往它下方的海洋的窗口，而冰中的化学成分可以滋养它内部的生命。

    他补充称，在地球上，覆盖着海洋的冰层具有类似的作用，这就使地球海洋成为科研型机器人的理想试验场。

    按照计划，在2025年会进行探索“木卫二”的任务，这将为随后的冰下生命搜寻奠定基础。

    此前，在阿拉斯加和北极已经进行了该机器人的测试。

    标签:
    国际 美国 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!