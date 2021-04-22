NASA报告称首次成功使用火星大气制造出了氧气

哈通社/努尔苏丹/4月22日 -- 美国宇航局（NASA）宣布了一项涉及其«毅力号»漫游车的重大成就，该漫游车于2月登陆红色星球：它成功地将部分火星大气转化为氧气。NASA解释说，这一成就可能为火星上的氧气储存铺平道路，以及涉及生成氧气供宇航员呼吸的更多未来方案。

据报道，这项新成就是由«火星氧气原位资源利用实验»(MOXIE)仪器实现的，NASA将其描述为一个与烤面包机差不多大小的实验系统。这一成功是一个技术演示，涉及将红色星球上的一些富含二氧化碳的大气转化为氧气。

尽管这项努力有一天可能使宇航员在火星上的设施中呼吸成为可能，但这并不是唯一的用途。NASA指出，火箭依赖氧气来燃烧燃料--当然，这将在未来宇航员完成任务后离开火星时发挥重要作用。

尽管在从地球到火星的旅程中携带氧气是可能的，但NASA解释说，由于所需的数量，这样做将是 «一项艰巨的任务»。一个烤面包机大小的MOXIE将无法满足这种未来任务的需要，但该航天局表示，一个更大和更强大的版本将能够产生容纳和发射宇航员所需的氧气量。

这个初始实验产生的氧气足够一个宇航员呼吸10分钟左右。NASA计划进行MOXIE测试的其他阶段，以进一步评估其性能以及该设备在各种大气条件和温度下的功能。然而，最终，MOXIE获得的殊荣是成为第一个在另一个星球上产生氧气的设备。

【编辑：木合塔尔·木拉提】