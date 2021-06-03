NASA宣布两项研究金星奥秘的新任务

哈通社/努尔苏丹/6月3日 -- NASA于当地时间周三宣布，它已选定了两项新官方任务--Veritas和Davinci+--前往金星作为该机构Discovery Program（«发现计划）的一部分。

据悉，每个任务将获得5亿美元的开发资金，预计发射时间为2028年至2030年。NASA局长Bill Nelson在周三的国家航空航天局演讲中公布了这一选择。

火星可能是NASA这些天行星探索努力的明星，但灼热的金星一直吸引着科学家，特别是在2020年的一项研究检测了金星云中可能存在的磷化氢--一种有时由微生物产生的气体--之后。

Veritas（全称Venus emissivity, radio science, InSAR, topography and spectroscopy）任务旨在绘制金星表面的地图，以此来帮助科学家寻找金星和地球如此截然不同的答案。它将观察火山和其他地质过程是否仍然活跃。

Davinci+（全称deep atmosphere Venus investigation of noble gases, chemistry, and imaging）将聚焦金星的大气并将研究金星是否曾经有过海洋。«Davinci+将穿越金星不适宜居住的大气层并精确地测量其表面的成分，»NASA在谈到这项提议时说道。

NASA于1992年启动的Discovery Program主要专注于较小的行星科学任务如在火星上的«毅力号»和在木星上的«朱诺号»以填补NASA目前一系列任务的空白。

近年来，NASA的许多航天器都对金星进行了近距离探测，但自1990年«麦哲伦号»探测器到达金星并绘制其表面地图以来，该机构还没有发射过专门的金星探测任务。«麦哲伦号»在1994年失去了联系。

未来的任务有可能会解开金星的一些谜团，包括它是否可能存在某种形式的微生物生命。金星虽然可能看起来像一个不适合人类居住的地狱行星，但它还有很多我们不知道的地方。