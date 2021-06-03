中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:11, 03 六月 2021 | GMT +6

    NASA宣布两项研究金星奥秘的新任务

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/6月3日 -- NASA于当地时间周三宣布，它已选定了两项新官方任务--Veritas和Davinci+--前往金星作为该机构Discovery Program（«发现计划）的一部分。

    据悉，每个任务将获得5亿美元的开发资金，预计发射时间为2028年至2030年。NASA局长Bill Nelson在周三的国家航空航天局演讲中公布了这一选择。

    火星可能是NASA这些天行星探索努力的明星，但灼热的金星一直吸引着科学家，特别是在2020年的一项研究检测了金星云中可能存在的磷化氢--一种有时由微生物产生的气体--之后。

    Veritas（全称Venus emissivity, radio science, InSAR, topography and spectroscopy）任务旨在绘制金星表面的地图，以此来帮助科学家寻找金星和地球如此截然不同的答案。它将观察火山和其他地质过程是否仍然活跃。

    Davinci+（全称deep atmosphere Venus investigation of noble gases, chemistry, and imaging）将聚焦金星的大气并将研究金星是否曾经有过海洋。«Davinci+将穿越金星不适宜居住的大气层并精确地测量其表面的成分，»NASA在谈到这项提议时说道。

    NASA于1992年启动的Discovery Program主要专注于较小的行星科学任务如在火星上的«毅力号»和在木星上的«朱诺号»以填补NASA目前一系列任务的空白。

    近年来，NASA的许多航天器都对金星进行了近距离探测，但自1990年«麦哲伦号»探测器到达金星并绘制其表面地图以来，该机构还没有发射过专门的金星探测任务。«麦哲伦号»在1994年失去了联系。

    未来的任务有可能会解开金星的一些谜团，包括它是否可能存在某种形式的微生物生命。金星虽然可能看起来像一个不适合人类居住的地狱行星，但它还有很多我们不知道的地方。


    标签:
    国际 科学 航天 科技 科研 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!