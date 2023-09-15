NASA公布不明航空现象研究报告：没有发现其源自外星的证据

哈通社/阿斯塔纳/9月15日--据中新网报道，美国国家航空航天局(NASA)当地时间14日公布的一份不明航空现象(UAP)研究报告称，没有证据表明UAP源自外星。

NASA局长比尔·尼尔森14日在该机构总部举行的新闻发布会上说，这是NASA第一次采取具体行动来认真调查UAP。研究小组没有发现UAP源自外星的证据，也不知道这些UAP具体是什么。但他表示，相信宇宙中还存在其他生命。

该报告强调科学过程在UAP研究中的必要性，称«一个严格的、基于证据的、数据驱动的科学框架至关重要»，«非凡的主张需要非凡的证据»。官员们表示，高质量的观测结果太少，研究人员无法得出科学结论。

尼尔森说，寻找外星生命是NASA的核心宗旨。该机构几十年来一直在从事此类研究，并将继续使用先进望远镜搜寻位于宜居带的行星。尼尔森还提到，可以利用人工智能来挖掘大量数据。

2022年6月，NASA宣布正组建一个独立小组以研究UAP，即在天空中观察到的无法被认定为飞机或已知自然现象的事件。2022年10月21日，NASA公布16名小组成员名单，他们来自计算和数据科学、物理学、天体物理学、天文学以及海洋学等研究领域。NASA称，该项研究于当年10月24日启动，为期9个月。