那些被剥夺了奥运金牌的哈萨克斯坦运动员

作为一个独立的主权国家，哈萨克斯坦从1996年开始首次参加奥运会。自那以后，哈萨克斯坦共和国在夏季奥运会上共获得了20枚金牌。

令人遗憾的是，其中有6枚金牌，被奥组委收回。而导致这一情况的原因，是与运动员有关的兴奋剂争议。

那么，哈萨克斯坦有哪些运动员由于陷入兴奋剂丑闻，而被剥夺了奥运冠军头衔呢？

对于哈萨克斯坦人民而言，克孜勒奥尔达州出身的举重明星伊利亚·伊林因涉嫌服用兴奋剂，而被要求归还北京和伦敦奥运会金牌的消息，无疑是一个沉重的打击。作为连续两届奥运冠军得主，伊利亚·伊林的两枚金牌都被收回。

在此之后，同样是举重项目，哈萨克斯坦举重运动员祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅·马内扎和斯韦特兰娜·波多贝多娃也被要求归还在伦敦奥运会上获得的金牌。

此外，举重运动员尼德札特·拉希莫夫在里约奥运会上的金牌，也因为服用违禁药物而被取消成绩。

2019年，哈萨克斯坦议会通过了《关于就体育健身问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案。该法案旨在加强反兴奋剂规则和提高国家反兴奋剂中心地位，并强化了对违反反兴奋剂规则的运动员、教练员和其他有关人士的处罚。

2024年5月，哈萨克斯坦奥运会集训基地总教练叶勒斯亚尔·卡纳哈托夫在接受哈通社记者采访时指出，所有获得奥运会参赛资格的运动员，都必须诚信的参加比赛。

- 绝对不要沾染到兴奋剂。在这个问题上，每一名运动员，以及他们的教练们都必须高度重视。如果运动员服用了违禁药品，那么这个运动员的教练也将一并受到处罚。- 卡纳哈托夫说。

据悉，哈萨克斯坦代表队在本届奥运会上共获得了25个项目的92张入场券。这是哈萨克斯坦自独立以来第八次出征夏季奥运会。今年，哈萨克斯坦还将首次参加列入奥运会项目的霹雳舞和羽毛球比赛。

巴黎奥运会开幕式将于7月26日在塞纳河畔举行。届时，来自205个国家的超过一万名运动员将参与32个大项的329套奖牌的争夺。具体包括拳击、柔道、竞技体操、田径、皮划艇、射击、击剑、希腊-罗马式摔跤、自由式摔跤、射箭、飞碟射击、网球、公路自行车、游泳、现代五项、跆拳道、场地自行车、蹦床体操、羽毛球、赛艇、艺术体操、铁人三项、乒乓球、攀岩和霹雳舞等项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】