NBA新赛季明天重燃战火:詹皇落叶归根 骑士夺冠率高

哈通社阿斯塔纳10月26日电，据《新快报》消息，明天上午,2014-2015赛季NBA就将重燃战火。过去四个月的休赛期里,大洋彼岸狗血事不少,詹姆斯叶落归根,留下迈阿密一片狼藉;科比复出归来,却引发争议无数;新状元惨遭交易,老禅师想改造纽约......

转会篇 詹姆斯叶落归根 神曲《爱情买卖》唱道:"当初是你要分开,分开就分开。现在又要用真爱,把我哄回来。"说的很像詹姆斯。 这位NBA当红炸子鸡2010年因为在电视上公布自己"要把天赋带到南海岸(迈阿密)",而背上背叛罪名,得罪了家乡克利夫兰人。在热火四次杀入总决赛、两次赢得总冠军后,搭档韦德老了,波什软了,于是詹姆斯想家了。 "回家"的感情牌多少遮掩了"抱团"的难堪。近日接受家乡媒体采访,詹姆斯说选择回归时并不知道球队会交易来乐福,"我没想到我们的球队能够这样快打造成目前这个水平,我原本打算为了未来牺牲现在,我回来与球队阵容真的关系不大。我这样做是为了球迷和这座城市,我从8岁开始打篮球至今,这里的人们看着我成长。我之前的预计是我回来了,希望球队能够补充一些球员。显然,球队在引援方面的进展速度超过了我的预期。" 复出篇 只有偏执狂才能生存 阿喀琉斯之踵,让科比上赛季只打了六场比赛。刘翔就是因为跟腱受伤,连续两届奥运会没能完成比赛。回归后的科比,尚能饭否? 有人写过,科比有一点很像阿喀琉斯:无从屈折、到死都要逞英雄、深蕴戾气的勇猛。这既是优点,也是缺点。偏执好胜既成就了科比的攻击力,也造就了他一直为人质疑的投篮选择。但这就是科比,有困难要克服,没困难制造困难也要克服。他在Facebook上公开说:"‘如果你看到我和熊对打,为熊祈祷吧。'我喜欢这个。那就是‘曼巴精神',我们不后退,我们不退缩,我们不逃走。我们坚持,然后征服。" 受过重伤的老兵复出后一般比赛时间会得到控制,但湖人很难控制科比,一是因为球队实在缺人,二来也是因为科比的性格。季前赛最后两场,科比出场时间都超过30分钟。相比之下,同样是复出的罗斯则要幸福得多,毕竟引进加索尔后公牛如今已是万事俱备,只等罗斯。 现在问题来了,新赛季的湖人病残老弱,上赛季已经被伤病困扰得一度只剩六个人可以出场,新赛季情况并没有得到好转。网媒《Bleacher Report》索性评价湖人为"不一定是西部最烂的球队,但一定是最搞笑的烂队"。 新秀篇 新状元被交易 NBA历史上只有两个状元秀,在没有代表东家出战一场比赛的情况下就被换走,上一个是1993年的克里斯•韦伯,另一个倒霉蛋,则是今年的状元郎安德鲁•维金斯。 所以,想象一下吧,安德鲁•维金斯还沉迷在状元的喜悦中,突然听说詹姆斯选择回归他所在的骑士队,某天早上又被通知"你上不了勒布朗的诺亚方舟了,收拾下行李去寒冷的明尼阿波利斯吧"。 更可怜的是,当时维金斯还在上NBA规定必修的新秀课程,听说被交易时,维金斯的回答是:"我不知道啊,这事已经最终确定了么?WOW!" 从此以后,他都将在詹姆斯的阴影里打球。要么在森林狼急速成长,让詹姆斯后悔,要么成为多年之后詹姆斯的一个注脚--2014年,骑士用两个状元罗致到乐福,和詹姆斯、厄尔文组成新的三巨头,取得××××的成功。 教练篇 禅师妙手助小鱼 作为教练,"禅师"菲尔•杰克逊冠军无数,总冠军戒指两只手都戴不过来,但作为球队总裁,他还是菜鸟。更重要的是,他钦点的主教练"小鱼"费舍尔,也是个菜鸟教练。 这个夏天,"禅师"几乎把尼克斯的教练组换成了自己人,尼克斯目前"禅师系"的员工包括主教练费舍尔,助理教练科特•兰比斯、吉姆•克莱蒙斯、霍奇斯,人事执行官克拉伦斯•盖恩斯。此外,杰克逊还签下了前弟子奥多姆,只是最后又将其裁掉。 费舍尔则刚转行就拿到一份丰厚的长期饭票,三角进攻无疑会是尼克斯下赛季的主题,费舍尔更像是"禅师"的代理人。 伤病篇 诸神的黄昏 保罗•乔治骨折可能赛季报销,纳什背伤复发可能赛季报销,杜兰特跖骨骨折将休战6到8周,NBA还没开打,伤病潮已经来袭。 "我感觉自己像尼克•萨班,踩着独轮车在场边绕来绕去。"面对NBA TV的镜头,杜兰特如此描述自己现在在雷霆队的角色。有记者向杜兰特问到是否会提前复出。杜兰特回答:"不会,我不会匆忙复出,我会耐心等待回复。" 操之过急从来不是好事,罗斯的经历可以说明这一点。连续两个赛季重伤后,罗斯说:"我的比赛完全不同了,上一次复出我急着要找回状态。我如今感觉挺好,信心高涨。你们将会看到我在攻防两端都去攻击对手,我不会操之过急,而是花点儿时间在打挡拆上,让比赛顺其自然。"