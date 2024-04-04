能源部称不排除未来在南部和西部地区建设小型核电站

在中央通讯服务中心举行的新闻发布会，能源部副部长松哈特•叶斯穆汗诺夫在介绍国内近期的核能发展计划时表示，有可能会考虑在南部和西部地区建设小型核电站项目。

新闻发布会上，在回答记者关于在突厥斯坦州的科克萨莱建设核电站的建议的问题时，能源部副部长说：

- 工作组经过10~15年的调研工作，确定了可以建设这些项目的地点。阿克套市（曼格斯套州）、库尔恰托夫市（阿拜州）和阿拉木图州的乌勒肯乡被认为是最合适的区域。考虑到南部地区面临的电力供应压力，最终选择了乌勒肯作为建设地点。如果首座核电站的建设正式启动，伴随着300、500、600兆瓦功率的反应堆的建设，我们也会考虑在南部地区和西部地区建设核电站项目。

能源部副部长同时强调，能源部并不负责组织关于是否建设核电站的全民公投，该事务由其他机构承担，能源部仅担任相关的解释和宣传任务。

叶斯穆汗诺夫随后表示，如果最终全民公投的结果否决了对于核电站的建设，那么能源部将会考虑通过其他渠道来拓展国内的电力能源供应问题。

- “萨姆鲁克-卡泽纳”基金此前有过一个民调，显示50%的国民支持建设核电站。不过，能源部也并非只专注于核能这一个领域，也同时在开展很多与可再生能源、天然气发电相关的项目。我们目前有制订通过发展可再生能源在10年内获得10兆瓦能源供应的计划。- 他说。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2023年9月1日在议会上下两院联席会议上发表年度国情咨文时表示，将就建设核电站问题举行全民公投。

- 哈萨克斯坦是世界上最大的铀生产国。因此，我们完全有权在我国建设核电站。然而，许多民众和一部分专业人士对核电站的安全性表示怀疑。对于重大战略问题，我们必须通过全民公决的方式做出决定。 这是我在 2019 年选举前向人民做出的承诺。是否应该建设核电站，这是关系到我国未来的一个非常重要的问题。 所以我觉得通过全民公投来解决比较好。-托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】