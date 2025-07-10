哈能源部长会见阿联酋能源部长 强调深化可再生能源合作

双方高度评价哈阿全面合作的良好发展势头，称其为互信与伙伴关系的典范。

会谈中，双方重点讨论了由阿联酋马斯达尔（Masdar）公司参与建设的江布尔州1吉瓦风力发电站项目的进展情况。

阿克肯杰诺夫表示，哈萨克斯坦政府将全力支持这一具有战略意义的项目。他指出，该风电项目获得了前所未有的优先权，相关政府间协议在极短时间内完成审批，充分体现了哈方履行承诺的决心。

—我们与阿联酋的伙伴关系是建立在相互信任与务实合作基础上的典范。这一项目不仅是本地区可再生能源领域规模最大的倡议之一，也将成为我们深化绿色能源合作的重要基石。我们视阿联酋为哈萨克斯坦实现经济脱碳目标的关键战略伙伴。-他说。

马兹鲁伊对哈方提供的有利条件表示感谢，并表示马斯达尔公司将按照既定计划推进项目实施。

值得一提的是，阿克肯杰诺夫9日率团出席在奥地利首都维也纳举行的第九届石油输出国组织（欧佩克）国际研讨会。

【编译：阿遥】