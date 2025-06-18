能源部长会见中国能源企业负责人 1吉瓦风电项目即将开工建设

据能源部新闻处消息，叶尔兰·阿克肯杰诺夫部长与中国电力建设集团（SPIC）董事会主席刘明胜就巴甫洛达尔州建设1吉瓦风电站（WPP）及300兆瓦/600兆瓦储能系统（ESS）的项目进行了磋商。该项目由“萨姆鲁克-能源”股份公司合作实施，总投资达12亿美元。目前，项目已进入前期准备阶段，包括土地手续办理及勘察工作。部长强调，哈萨克斯坦正为吸引全球顶级能源企业创造一切有利条件。

- 哈中两国已从战略互信迈向实施技术复杂项目的阶段。我们的目标是打造完整的“绿色”能源生态系统，涵盖生产本地化、现代储能系统及专业人才培养。我们通过公开透明的拍卖机制，邀请SPIC、CWE及中博集团等企业成为我们成功的一部分。- 部长表示。

在与“中国水利水电国际公司”（CWE）董事会主席万启舟的会晤中，部长高度评价了“莫伊纳克”和“图尔古辛”水电站项目的成功实施，并邀请这家在水电领域经验丰富的公司积极参与即将举行的新水电站及具有战略意义的抽水蓄能电站（PSPP）项目拍卖。

此外，在与中博集团（Zhongbo Group）主席杨静舟的会谈中，双方讨论了可再生能源项目投资及阿克托别州相关项目。部长表示，哈萨克斯坦愿为有意进入“绿色”能源市场的投资者提供制度性支持。

这些会晤彰显了哈萨克斯坦在推动绿色能源发展、吸引国际投资及深化能源领域国际合作方面的坚定决心。

【编译：木合塔尔·木拉提】