能源部长：核电建设是保障国家能源独立的唯一正确选择

会上，能源部部长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫详细分析了哈萨克斯坦面临的电力需求与供应挑战，并提出了应对措施。

萨特哈利耶夫指出，随着国家经济的持续增长，电力需求也在迅速上升。工业、冶金、交通、信息技术、制药以及农产品加工等多个行业的新项目，都需要大量的电力供应。

-这些项目旨在创造新的就业机会，刺激经济增长，提高人民生活水平。然而，当前国内电力供应不足，已经对这些项目的进展造成了限制。如果不对建设新的可持续能源来源采取紧急措施，情况可能会进一步恶化。-萨特哈利耶夫强调。

目前，哈萨克斯坦的电力供应主要依赖燃煤发电，燃煤发电占总发电量的66%，可再生能源发电的占比正在逐步提高，目前已达到6%，涵盖148个项目。

然而，萨特哈利耶夫表示，现有发电能力难以满足未来的需求。他指出，到2035年，国内电力消费预计将增至1524亿千瓦时，而现有发电能力可能会降至1350亿千瓦时以下。未来十年，哈萨克斯坦需要新增265吉瓦的发电能力。

为应对这一挑战，政府已经签署了22项投资协议，以鼓励私人投资用于现有电力供应系统的现代化改造和扩建。乌勒套州、克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州和阿拉木图州正在实施总装机容量超过3500兆瓦的天然气发电厂项目，并启动了多个热电联产电站项目。然而，萨特哈利耶夫强调，仅靠这些措施仍不足以弥补未来的电力缺口。他指出，国际经验表明，核电站建设是替代退役产能、保障哈萨克斯坦能源独立的唯一正确选择。

【编译：阿遥】