能源部长：正评估里海管道联盟管线遇袭造成的损失

阿克肯杰诺夫是在能源部举行的新闻发布会上作出上述表述的。

他指出，袭击发生后，能源部已发表声明，明确表示不允许对民用基础设施，尤其是被认定为关键基础设施的设施实施攻击。众所周知，哈萨克斯坦所生产石油的约80%正是通过里海管道联盟管线出口。

阿克肯杰诺夫强调，里海管道联盟是依据国际法成立的国际项目，其主要股东来自欧洲、美国以及哈萨克斯坦。

他表示，俄罗斯企业仅持有其中一小部分股份。因此，正如外交部此前声明所指出的那样，哈萨克斯坦谴责针对关键民用基础设施的袭击行为，并认为此类行为不可接受。

部长表示，当前的首要任务是对管线受袭所造成的损失进行全面评估。在此基础上，哈萨克斯坦将根据评估结果采取相应措施。

他同时指出，事件的进一步发展应由外交部进行评论，能源部不对政治层面问题作出表态。能源部的职责是落实国家能源领域政策。

值得一提的是，11月30日，哈萨克斯坦外交部新闻发言人就此事件发表声明。

此外，外交部部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫近日在日内瓦举行的欧安组织外长理事会期间，会见了乌克兰外长，双方讨论了里海管道联盟相关问题。阔谢尔巴耶夫表示，乌克兰方面充分理解里海管线稳定运作的重要性，并强调需要维持该方向局势的稳定。

【编译：阿遥】