能源部调整液化气定价政策 零售价格因地而异

根据能源部最新命令，自2025年8月1日至12月31日，面向国内市场、通过非商品交易所供应的液化石油气将执行新的批发限价，价格为每吨59,722坚戈（不含增值税）。

在此基础上，各地区汽车加气站的零售限价也相应作出调整。根据规定，阿斯塔纳市和阿拉木图市的限价为每升112坚戈，曼格斯套州为每升72坚戈，阿克托别州、阿特劳州和西哈州为每升85坚戈，江布尔州、克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州及奇姆肯特市的限价为每升102坚戈。

此外，对于距离州府超过200公里的偏远地区，也设定了单独的零售限价。其中，阿拉木图州、东哈州、北哈州以及其他若干州的限价为每升117坚戈；曼格斯套州为每升77坚戈；阿特劳州为每升90坚戈。

能源部特别强调，上述价格仅适用于在国家供应计划框架内，通过非商品交易所流通的液化石油气。

值得一提的是，贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫5日表示，美国新宣布的进口关税政策对哈萨克斯坦95%的出口商品没有影响，仅有少数特定品类受到波及。