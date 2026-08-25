能源部：国内天然气普及率已达64.2% 北部地区气化提速

阿克肯杰诺夫在政府会议结束后回答记者提问时表示，目前，哈萨克斯坦天然气普及率已达到64.2%。

“在全国2050万多人口中，已有1300万人能够使用天然气。目前，国内有多个项目正在实施。其中最重要的是建设‘伊希姆—阿斯塔纳’天然气管道，以推进北部地区天然气化。目前，项目技术经济论证等相关文件正在编制中。”他说。

他同时回顾说，哈萨克斯坦与俄罗斯已于去年签署相关合作备忘录。

“按照国家元首提出的将居民天然气供应覆盖率提高到80%的任务，我们希望这条天然气管道能够为实现这一目标创造条件。”阿克肯杰诺夫说。

需要指出的是，该项目建成后，将为阿斯塔纳、库克舍套和彼得罗巴甫尔等城市提供稳定的天然气供应，同时进一步拓展和优化向哈萨克斯坦北部地区输送天然气的通道，实现天然气供应方向多元化。

值得一提的是，阿克肯杰诺夫同时表示，受里海管道联盟设施遭袭等因素影响，哈萨克斯坦已将2026年石油产量目标从9800万吨下调至9600万吨。与此同时，俄罗斯石油未来可能在西哈州一家小型炼油厂进行加工，部分成品油将留在哈萨克斯坦市场。