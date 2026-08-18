能源部：今年计划投运10个可再生能源项目 目前已有7个投入运营

据能源部新闻处消息，截至目前，已有7个可再生能源项目投入运营，总装机容量达到212兆瓦。

已投入运营的项目包括：

——位于库斯塔奈州、装机容量50兆瓦的“Aspan Energo”有限责任公司风力发电站；

——位于曼格斯套州、装机容量20兆瓦的“Stellar Energy”有限责任公司太阳能发电站；

——位于库斯塔奈州、装机容量22.6兆瓦的“Altyn Solar Energy”有限责任公司太阳能发电站；

——位于杰特苏州、装机容量20兆瓦的“Jetisu Terra Power”有限责任公司太阳能发电站；

——位于卡拉干达州、由“Гиперборея”有限责任公司运营的3座风力发电站，总装机容量100兆瓦。

按照计划，今年年底前还将完成并投入运营两个可再生能源项目。其中包括位于克孜勒奥尔达州、装机容量30兆瓦的“Альхена”有限责任公司两座太阳能发电站项目，以及位于突厥斯坦州、装机容量3.2兆瓦的“Тауэнерго”有限责任公司小型水力发电站项目。

能源部表示，可再生能源项目的实施将有助于进一步巩固国家能源安全，吸引投资，创造新的就业岗位，并提高清洁能源发电在哈萨克斯坦能源结构中的占比。

在保障国家能源安全的同时，实现2060年碳中和目标，是哈萨克斯坦能源发展面临的两大重要任务。随着经济持续增长和数字化进程加快，电力需求不断攀升，能源结构转型已成为国家发展的重要议题。在这一背景下，煤炭在未来能源体系中的角色将如何演变？近日，哈通社记者采访多位业内专家，对哈萨克斯坦能源转型路径进行了梳理与分析。