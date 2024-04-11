能源部拟调整汽油柴油价格以保持国内市场平衡

目前，由于政府对燃料价格实行监管，哈萨克斯坦是欧亚经济联盟成员国中汽油和柴油价格最低的国家，这导致成品油通过“灰色途径”输送至其他国家的风险很高。

据草案规定，A-92和A-93汽油价格将定为每升245坚戈。对于持有哈萨克斯坦驾驶执照且每天加油量不超过100升的车辆，价格将保持不变，为每升205坚戈。对于持有哈萨克斯坦驾驶执照和车辆注册证书且每天加油量不超过300升的摩托车、小轿车、卡车、专用车、特种车和公共汽车，价格也将保持不变，仍为每升205坚戈。

草案还规定，夏季和淡季柴油价格将为每升315坚戈。对于持有哈萨克斯坦驾驶执照且每天加油量不超过100升的车辆，价格将为每升295坚戈；对于持有哈萨克斯坦驾驶执照和车辆注册证书且每天加油量不超过300升的卡车、专用车、特种车和公共汽车，价格也将为每升295坚戈。

这意味着，对于持有哈萨克斯坦驾驶执照和车辆注册证书的公民，汽油和柴油价格将保持不变。

该草案已在公开讨论门户网站上发布，供所有利益相关方进行讨论和提出建议。最终决定将在所有程序完成后，根据各方建议酌情作出。

【编译：阿遥】